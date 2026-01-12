  • Delo d.o.o.
SOJENJE

V hotelski sobi mladoporočencev čistilka stražila, zamaskiranca kradla?

Na sodišču razčiščujejo, kaj se je dogajalo s kartico, s katero sta tatova vstopila v hotelsko sobo mladoporočencev.
Tamara in Dragan Mijatović FOTO: Jože Suhadolnik

Ukradli so jima poročno darilo. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

Tatova sta v sobo vstopila s kartico. Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto

Merima Dizdarević zanika vpletenost. FOTO: Jože Suhadolnik
Ukradli so jima poročno darilo. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Jure Predanič
 12. 1. 2026 | 07:50
4:33
Na sojenju Merimi Dizdarević, ki je po prepričanju tožilstva kot čistilka s pajdašema organizirala tatvino denarja iz hotelske sobe v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons) 10. septembra 2022, se vse vrti okrog kartice, s katero sta tatova tiste noči vstopila v sobo št. 391. Kot smo poročali, sta mladoporočenca Dragan in Tamara Mijatović, ki sta pripravila poročno zabavo v hotelu, okoli 3.30 ugotovila, da sta ostala brez škatle z denarjem, ki so jima ga na poroki dali svatje, v njej je bilo natančno 15.970 evrov. Po pregledu posnetkov videonadzornih kamer se je izkazalo, da je ob 21.30 v sobo vstopil neznan moški s čepico na glavi in kirurško masko na obrazu. Na rokah je imel rokavice in držal je vrečko – ko je zapustil sobo, je bila polna nakradene gotovine.

Flamur H., vodja osebja v hotelu v tistem času, je preiskovalcem povedal, da naj bi kartico pred dnevi večkrat uporabila čistilka Merima Dizdarević. Tožilstvo je prepričano, da je v času med 14.05 9. septembra in 21.10 naslednjega dne po predhodnem dogovoru neznanima storilcema izročila kartico.

Tamara in Dragan Mijatović FOTO: Jože Suhadolnik
15.970 evrov je izginilo iz njune hotelske sobe

Manjkajoči posnetki

V zgodbi je sicer precej ugank. Kartica v tistem času namreč ne bi smela več delovati. Pripadala je zaposleni čistilki Anisi M., ki pa je 15. avgusta tistega leta prenehala delati v hotelu. A kot je te dni na sodišču povedal takratni vodja recepcije Rok K., jo je nekdo 17. avgusta spet aktiviral. Kdo, niso nikoli ugotovili, čeprav imajo dostop do sistema, ki to omogoča, le trije uslužbenci, ki imajo geslo. Kot je med drugim povedal sodnici Poloni Kukovec, je dva dni po tatvini preverjal posnetke videonadzornih kamer za recepcijo za tisti dan, da bi ugotovil, kdo je kartico aktiviral, vendar niso bili več na razpolago. Čeprav naj bi posnetke po pojasnilih družbe, ki je ob takratni prenovi namestila videonadzorni sistem, hranili do mesec dni, je bil zadnji razpoložljivi posnetek na voljo za 18. avgust, torej ravno en dan po reaktivaciji kartice.

Ukradli so jima poročno darilo. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Rok K. je sodnici pojasnil, da ne ve, kdaj je bila poroka za tisti večer dogovorjena, vendar se to po navadi zgodi že več mesecev prej. Kot je še bilo slišati, je tisti večer tudi sam delal na recepciji, vendar si dvojice z maskama ni zapomnil. »Ker je bil čas koronavirusa, je bilo nositi masko običajno,« je dodal. Med drugimi je bil zaslišan policist, ki je v hotelu opravljal razgovore z zaposlenimi in pregledoval posnetke kamer. Potrdil je, da je vodja osebja takoj sumil določeno osebo, in policiste opozoril, naj bodo pozorni na njeno gibanje. Na vprašanje sodnice, ki ga je opozorila, da posnetki, s katerimi bi si lahko sodišče pomagalo, v sodnem spisu manjkajo, je pojasnil, da so tožilstvu izročili vse, je pa možno, da je kakšen nenamenoma izostal in je v arhivu PP Vič. Sam je glede na posnetke ocenil, da sta se storilca pred tatvino skrivala v mrtvem kotu, ki ga kamera ni pokrivala – sodnica je sicer dejala, da bi si glede na videno upala zatrditi, da sta bila dejansko v eni od sob –, vodja osebja pa mu je takrat omenil, da je kartico nekdo moral ukrasti z recepcije, kjer so jih hranili.

Tatova sta v sobo vstopila s kartico. Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Ostala sta brez škatle z denarjem, ki so jima ga na poroki dali svatje.

Stražarka?

Ali je obtoženka delala v dneh pred tatvino, se policist ni spominjal, je pa bila v službi na večer tatvine. »To je tudi moj edini zločin,« je ob tem pripomnila Dizdarevićeva, ki vpletenost v zadevo odločno zanika. Ko so nevesta in družice v sobo prinesle poročna darila in jo kmalu kasneje zapustile, sta le nekaj minut zatem udarila tatova, Dizdarevićeva, ki se je srečala z njimi, pa naj bi odigrala vlogo stražarke, je prepričano tožilstvo.

V hotelu so preiskovalcem povedali, da ne bi smela biti na hodniku, saj čistilke ne smejo v bivalne prostore gostov hotela. Obramba pa trdi, da so po 16. uri, ko so sobarice zapustile hotel, morale opravljati obhode in prinašati kakšne stvari. Ali to drži, niti vodja recepcije na zaslišanju ni mogel potrditi. 

