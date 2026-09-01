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TRAKTOR SE JE PREVRNIL

V hudi delovni nesreči v občini Krško umrl moški

Zgodilo se je nekaj minut čez poldne v naselju Premagovce.
Fotografija je simbolična. FOTO: Stgrafix/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Stgrafix/Getty Images
B. K. P.
 1. 9. 2026 | 18:19
 1. 9. 2026 | 18:19
0:49
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Ob 12.17 se je v gozdu pri naselju Premagovce v občini Krško prevrnil traktor, so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenija za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na delovnem stroju in preprečili iztekanje motornih tekočin. Skupaj z domačinom so z uporabo vitla traktor postavili na cesto. Na kraju so bili tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči, a moškemu niso mogli več pomagati. Oseba je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka, so še navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje.

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