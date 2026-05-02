V hudi delovni nesreči življenje izgubil 38-letnik, kljub hitri pomoči ga niso uspeli rešiti

S Policijske uprave Celje poročajo o delovni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila na območju Škal v občini Velenje. O njej so bili obveščeni danes ob 18.30. Kot so zapisali, je po doslej zbranih obvestilih do nesreče prišlo, ko je 38-letni kmetovalec z viličarjem prelagal betonske rešetke. Ko se je peljal vzvratno, je zapeljal preko roba dvorišča, nakar se je viličar prevrnil in nesrečnega 38-letnika pokopal pod seboj. Po informacijah omenjene policijske uprave je moški kljub hitri pomoči na kraju nesreče umrl.

Kot so zapisali, policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče. Dodali so, da je po prvih ugotovitvah tuja krivda izključena.