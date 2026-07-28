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PROMETNA NESREČA

V hudi nesreči avtobusa na Tolminskem šest ranjenih (FOTO)

Dva od njih so reševalci odpeljali s helikopterjem.
Dva ranjenca so odpeljali v Zdravstveni dom Tolmin (fotografija je simbolična). Foto: Dejan Javornik
Dva ranjenca so odpeljali v Zdravstveni dom Tolmin (fotografija je simbolična). Foto: Dejan Javornik
B. K. P.
 28. 7. 2026 | 10:41
 28. 7. 2026 | 11:04
1:55
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Ob 7.35 je na Volarski ravnini v občini Tolmin avtobus zapeljal s ceste na travnik, se prevrnil in obstal na kolesih izven cestišča, so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na intervencijo so odhiteli gasilci PGD Tolmin in PGD Kobarid, ki so zavarovali kraj dogodka, in nudili pomoč reševalcem NMP Tolmin pri oskrbi ter prenosu poškodovancev. 

Helikopterja helikopterske nujne medicinske pomoči in gorske reševalne službe sta dve poškodovani osebi prepeljala v ljubljanski klinični center, štiri osebe so bile z reševalnimi vozili prepeljane v bolnišnico Šempeter, dve pa v Zdravstveni dom Tolmin, so še navedli na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Na kraju je posredovala tudi Policija in gorski reševalci. 

Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo poleg voznika sedem potnikov, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik. Po njegovih pojasnilih je avtobus v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal s ceste. Pri tem sta se predvidoma hudo poškodovala 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica. »V prometni nesreči so bile po prvih ugotovitvah predvidoma lažje poškodovane še štiri osebe, ki so jih reševalci z reševalnimi vozili prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Dve potnici v prometni nesreči nista bili poškodovani, vendar sta bili preventivno prepeljani na pregled v Zdravstveni dom Tolmin,« je še pojasnil Božnik in dodal, da bodo novogoriški prometni policisti odredili izredni tehnični pregled udeleženega avtobusa.

Po podatkih prometno-informacijskega centra promet na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno trenutno poteka izmenično enosmerno.

Več podrobnosti o okoliščinah in vzroku prometne nesreče bodo s PU Nova Gorica posredovali kasneje.

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