V hudi prometni nesreči trčili motorni kolesi, eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana, dve v šempetrsko bolnišnico

Prometne nesreče motoristov niso redkost, precej bolj nenavadno pa je, ko na cesti trčita dva motorista. Takšna prometna nesreča se je danes zgodila pred naseljem Volče v občini Tolmin. Po poročanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta ob 12.50 tam trčili motorni kolesi, pri čemer je prišlo do poškodb več oseb. Po njihovih informacijah je eno težje poškodovano osebo helikopter nujne medicinske pomoči Slovenske vojske odpeljal v UKC Ljubljana, dve osebi pa so z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Izgubil nadzor nad motornim vozilom

Po informacijah STA je državljan Nemčije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim vozilom, zapeljal na nasproti vozni pas ter trčil v drugo motorno vozilo z dvema potnikoma. Kot so izvedeli od Policijske uprave Nova Gorica, sta bila tudi osebi, ki sta bili odpeljani v šempetrsko bolnišnico, hudo poškodovani. Gre za oba voznika. Tretja hudo poškodovana oseba je ženska. Po besedah STA nihče od udeleženih ni bil pod vplivom alkohola, vsi so tudi nosili ustrezno motoristično opremo. Policisti okoliščine preiskujejo v smeri kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so še sporočili, da so v intervenciji sodelovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili so tudi pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Tolmin pri oskrbi poškodovanih ter sanirali razlite tekočine.