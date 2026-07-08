V Idriji iščejo lastnika kuverte z večjim zneskom gotovine

V torek, 7. julija, okoli 13.30 je občanka na Lapajnetovi ulici, natančneje na območju med poslovalnicama OTP banke in Deželne banke, opazila kuverto, v kateri je bila večja količina gotovine. Najditeljica denarja ni obdržala, temveč ga je še isto popoldne prinesla na Policijsko postajo Idrija.

Ker gre za visok znesek, policija poziva osebo, ki je kuverto izgubila ali pozabila, naj se zglasi na tamkajšnji policijski postaji na Gregorčičevi ulici 5. Za prevod denarja bo moral lastnik predložiti ustrezna dokazila, s katerimi bo mogoče nedvoumno potrditi lastništvo, kot so podatki o točnem znesku, apoenih ali izvoru denarja.

Policisti so ob tem javno izpostavili odgovorno ravnanje najditeljice, ki se je odločila za takojšnjo predajo gotovine, s čimer je omogočila, da se denar vrne tistemu, ki mu pripada.

Oškodovanec lahko za dodatne informacije pokliče na telefonsko številko (05) 372 48 00 ali piše na elektronski naslov pp_idrija.pung@policija.si.