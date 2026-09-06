V intervencijo nad heliportom UKC Ljubljana dvakrat posegel srednje velik dron: ogrožal helikopter

Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju heliporta nekaj na leto. Več o incidentu z dronom oziroma brezpilotnim zrakoplovom ter o nevarnosti takega početja bodo na UKC Ljubljana pojasnili v torkovi izjavi za javnost, kjer bodo predstavili tudi ukrepe, ki jih načrtujejo. »Takšno ravnanje je še posebno nevarno v času, ko na heliportu poteka prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi,« so pojasnili. Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana je dogodek prijavila Agenciji za civilno letalstvo (CAA) in policiji.

Takšno ravnanje je še posebno nevarno, ko na heliportu poteka prilet ali odlet helikopterja, opozarjajo. FOTO: Aleš Černivec

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da tako v marčnem kot tudi zadnjem primeru 23. avgusta »upravljavec ni bil izsleden«. Dodali so, da bi v primeru izsleditve storilca policija zbrala vsa potreba obvestila in dokaze, predlog za uvedbo postopka pa bi podali CAA.

Svetil z laserjem

Na UKC Ljubljana so opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom. Spomnimo, podoben nevaren incident se je zgodil junija letos v večernih urah med reševalnim poletom helikopterja Slovenske vojske (SV); neznani storilec je v Latkovi vasi z močnim laserjem osvetlil helikopter cougar, ki je prevažal pacienta v UKC Maribor.

Na Policijski upravi Celje so takrat pojasnili, da je bil laser tako močan, da je moral pilot med letom ugasniti luči helikopterja. Osvetlitev je trajala približno minuto, v tem času pa je bilo zaznanih najmanj deset osvetlitev. »Takšno dejanje je predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in bi lahko imelo hujše posledice,« so poudarili na policiji.