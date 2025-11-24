S PU Maribor sporočajo, da so bili včeraj zvečer, okrog 19. ure, obveščeni o pogrešani osebi, starejšem moškem z območja Vukovskega dola. V iskanje 65-letnika se je vključilo več policijskih enot, med njimi tudi pripadniki Posebne policijske enote, ki so moškega k sreči našli živega v bližini in ga, zaradi slabšega zdravstvenega stanja, predali reševalcem.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 173 klicev, med temi 83 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

V opisanem času smo obravnavali tudi: 15 kaznivih dejanj, 8 prometnih nesreč I. kategorije, eno vozilo je bilo zaseženo vozniku ter 7 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.