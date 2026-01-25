  • Delo d.o.o.
NA SODIŠČU

V Izoli ustrelili zdravega in nenevarnega srnjaka: »Hitro mu jajca odreži, če ne, bo meso zanič«

Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper izolskega lovca, v Kopru pa policija treh lovcev sploh ni ovadila.
Po odstrelu naj bi se lovci umaknili, kadaver pa pustili v reki. FOTO: Facebook

Poginil je pod barko, nato so ga strpali v torbo in odpeljali. Foto: Facebook

Srnjak je zataval v ograjeno območje izolske ladjedelnice. Foto: Moni Černe
Moni Černe
 25. 1. 2026 | 05:00
5:19
Petnajstega aprila predlani je gospodar Lovske družine Izola (LDI) zdravega, nepoškodovanega in nenevarnega srnjaka, ki je zataval v ograjeno območje izolske ladjedelnice, na veliko ogorčenje očividcev, občanov in ljubiteljev živali obsodil na smrt. Ubogi srnjak je kar dve uri neuspešno iskal izhod med plovili, zato je tamkajšnji uslužbenec malo pred sedmo zvečer poklical pomoč. In svojo odločitev obžaloval. Prišli so lovci. Čeprav je uslužbenec gospodarju LDI vsaj petkrat prepovedal streljati – pozivom sta se pridružila še dva moška –, naj bi ta arogantno in agresivno odvrnil, da že ve, kaj dela. Izjemno pretreseni so nam po dogodku povedali: »Skliceval se je na značko, pripeto na prsi, kasneje trdil, da je imel odločbo za odstrel, a kako, ko pa je prišel le dvajset minut po klicu, in od koga – za streljanje v mestu?«

Strel ni bil izveden na način, da bi bili zato ogroženi ljudje, ki so bili tam, ali naključni mimoidoči.

Lovci so srnjaka le malo stran od tamkajšnjega parkirišča spravili v kot, gospodar pa ga je ustrelil. Zadet je pretekel še nekaj metrov, lovci so tekli za njim. Poginil je pod barko. »Ko je obležal, je naročil lovcu: hitro mu jajca odreži, če ne, bo meso zanič,« so slišale pogovor priče. Čeprav nam je starešina LD Izola Safet Lulić po dogodku dejal, da policisti zoper lovca niso podali kazenske ovadbe, temveč so se jim »opravičili«, je koprska policijska uprava v resnici isto poletje na tožilstvo podala ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ta je bila, kot smo izvedeli pred dnevi, zavržena.

»Ugotovljeno je bilo, da strel ni bil izveden na način, da bi bili zato ogroženi ljudje, ki so bili tam, ali naključni mimoidoči,« nam je odgovorila vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, višja državna tožilka Barbara Milič Rožman. Da je bilo vse izvedeno po črki zakona, trdi tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR). »Izredni poseg srnjaka v ladjedelnici Izola je bil izvršen na podlagi izdane inšpekcijske odločbe in v skladu z izdano odločbo, zato lovska inšpekcija po izvedenem izrednem posegu ni uvedla dodatnih postopkov.« A odločba je bila očitno »izdana« naknadno, saj je od klica na pomoč do streljanja minilo kakšne pol ure.

Za golaž

Epilog je dobilo tudi streljanje nutrij na sprehajalni poti ob reki Badaševici v Kopru. Julija lani so trije lovci Lovske družine Koper na rečnem obrežju streljali na nutrije, čeprav so bili v neposredni bližini tudi sprehajalci s psi. »Opozorili sva, naj ne streljajo zaradi kužkov, ki niso navajeni strelov, pa so rekli, da ni tako glasno,« je povedala ena od sprehajalk. Njene navedbe je potrdila še druga očividka, ki je dodala, da je bilo zelo kruto gledati, kako so se ustreljene živali mučile v vodi. »Nikakor ne bi smeli streljati tako blizu ljudi niti pustiti živalc v vodi.« A prav to naj bi se zgodilo, po odstrelu naj bi se lovci umaknili, kadaver pa pustili v reki. Ko jih je občanka vprašala: »Kaj boste z njimi zdaj?«, naj bi ji med smehom odgovorili: »Golaž bomo skuhali.« Kadaver je po navedbah tretje pričevalke v reki plaval še naslednji dan.

Ko je obležal, je naročil lovcu: hitro mu jajca odreži, če ne, bo meso zanič.

»V predmetni zadevi so policisti Policijske postaje Koper preverjali vse okoliščine v zvezi z odstrelom nutrij in ugotovili, da ni bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek v pristojnosti policije. O vseh ugotovitvah je bilo podano poročilo na ODT v Kopru,« je odgovoril vodja Sektorja uniformirane policije, višji policijski inšpektor PU Koper Loris Čendak. In dodal, da je Inšpekcija za lovstvo in ribištvo opravila inšpekcijski nadzor. »Inšpektorat zaradi izvajanja lova na nutrije v juliju 2025 v Lovski družini Koper ni uvedel inšpekcijskega postopka. Če bi se v prihodnosti pojavili nova dejstva in dokazi, bo lovska inšpekcija uvedla inšpekcijski postopek oziroma naznanila kaznivo dejanje, če bodo dejstva in okoliščine to izkazovali,« pa so pred dnevi navedli inšpektorji IRSKGLR. Nutrije so bile odstreljene na podlagi sprejetega dvoletnega lovskega upravljavskega načrta, ki ga je potrdil minister, pristojen za divjad in lovstvo za leti 2025 in 2026. Kadavra, za katerega nam je takrat starešina LD Koper Janko Taurer dejal, da s fotografije, ki jo je posnela priča dogodka, ni razvidno, da gre res za nutrijo, se sicer ne sme pustiti v vodi. »Z uplenjeno divjadjo morajo lovci ravnati v skladu z dobro lovsko prakso in etičnim kodeksom. Odstreljena divjad, ki ni namenjena prehrani ljudi, se neškodljivo odstrani – bodisi na mestih, kjer je dovoljeno krmljenje malih zveri, ali pa se kadaver ustrezno zakoplje oziroma odpelje v ustrezen obrat za uničenje,« je sklenil IRSKGLR. 

Več iz teme

IzolaKoperlovciodstrelživalisodišče
Story
Logo
