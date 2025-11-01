64-letnica izgubila oblast nad vozilom, zapeljala v potok in pristala na strehi

V petek, 31. oktobra 2025, so policisti ob 10.17 dobili prijavo, da je na cesti Pivka - Ribnica (pri Mrzleku) voznica osebnega avtomobila zapeljala s cestišča v strugo

»64-letna voznica je peljala od Pivke proti Ribnici, kjer jo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zaneslo v levo, nakar je z vozilom zdrsnila pod nivo vozišča in pristala na strehi v potoku. Pri tem se je lažje poškodovala,« o nevsakdanji nesreči poročajo s PU Koper.

Gasilci so potegnili vozilo iz potoka, voznici je bil izdan plačilni nalog.