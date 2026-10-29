V javnih sanitarijah v bližini Krekovega trga v Celju našli truplo moškega

V središču Celja so danes v javnih sanitarijah pri Krekovem trgu našli truplo moškega. Najdba je sprožila policijsko preiskavo, saj okoliščine smrti za zdaj še niso pojasnjene. Na Policijski upravi Celje so za Novi tednik potrdili, da so bili obveščeni o najdbi trupla. Zaradi preiskave pa več podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti.

Celjski policisti in kriminalisti trenutno zbirajo obvestila ter ugotavljajo, kaj se je zgodilo. Med drugim preverjajo, ali je moški umrl naravne smrti ali pa je bila njegova smrt posledica nasilnega dejanja. Dokler preiskava ne bo končana, vzrok smrti ostaja neznan. Prav tako še ni znano, kdaj natančno je moški umrl. Policisti bodo na podlagi zbranih informacij in ugotovljenih okoliščin poskušali razjasniti čas ter vzrok smrti.

Več informacij po končani preiskavi

Javne sanitarije, v katerih so našli truplo, se nahajajo v bližini Krekovega trga, v središču Celja. Policija za zdaj ne razkriva drugih okoliščin dogodka, saj preiskava še poteka. Več informacij o smrti moškega in morebitnih ugotovitvah policije bo znanih po končani preiskavi.