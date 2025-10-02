V javnost pricurljala fotografija domnevnega pedofila, ki naj bi nadlegoval 12-letnico (FOTO)

Ta teden je domačo javnost pretresel domnevni spolni napad na 12-letno deklico v Ljubljani. Dekle se je vračalo s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril neznanec. Sprva ji je zastavljal osebna vprašanja, nato pa ji začel slediti na mestni avtobus in tam prestopil vse meje.

»Prijemal jo je za roko, jo božal po nogi in celo po zadnjici, ji ponujal denar in jo spraševal, ali bi šla z njim na pijačo,« je pretreseno povedala dekličina mama. Prestrašena šestošolka je skušala pobegniti, a moški se je prisesal nanjo kot klop, so poročali v oddaji 24ur.

Hotel je pobegniti

Dekličino stisko je opazil mlajši potnik, ki jo je spodbudil, naj pokliče mamo, in o dogajanju takoj obvestil voznika. Voznik je ustavil avtobus, poklical nadrejene in policijo, da predator ne bi ušel, avtobus pa zaklenil. Moški je sicer poskušal pobegniti, a brez uspeha. Policisti so ga na kraju vklenili in pridržali. Zoper 67-letnika so že vložili kazensko ovadbo.

To je fotografija 67-letnega gospoda, ki se je na avtobusu neprimerno dotikal 12-letne deklice, zato je voznik avtobusa zaklenil vrata in počakal na prihod policije.

Po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija

Radijski mogotec Leo Oblak je na družbenih omrežjih objavil fotografijo moškega. Po njegovih besedah jo je posnel mimoidoči na Viču, in sicer malo pred prihodom policije. »Morda bo na sodišču spoznan za nedolžnega kaznivega dejanja, vendar dejstvo kaj je počel na busu ostaja. Zato menim, da je objava njegove slike pomembna – da se morda javijo še druge deklice, ki so s tem gospodom imele podobno izkušnjo, da bo gospod odšel na osnovi več pričevanj na dolgo zasluženi »dopust« in s tem zmanjšamo verjetnost, da bi se še kdaj znašel na kakšnem avtobusu ter spravil v podobno težavo kakšno drugo deklico,« je ob tem zapisal Oblak.