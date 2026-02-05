V kabinah tovornjakarjev našli pogrešani mladoletnici: je pomurska avtocesta raj za prostitucijo?

TRANZITNA REGIJA

Vir iz krogov blizu policijskim vrstam pravi, da ni nobena skrivnost, da je evropska avtocestna povezava med Barcelono in Kijevom, tudi tranzitna pot za trgovino z ljudmi ter za potrebe prostitucije.

Primer dveh mladoletnih deklet, državljank Češke in Romunije, ki so ju decembra lani in januarja letos policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota izsledili v kabinah tovornjakarjev s tujimi registrskimi številkami na kontrolni avtocestni točki Pince ob meji z Madžarsko in za kateri je bilo v njuni domovini razpisano iskanje, saj sta veljali za pogrešani, je odprl več vprašanj, povezanih z dlje trajajočimi ugibanji o zlorabi prostitucije in trgovini z ljudmi v Pomurju in širše. O teh dveh primerih Suzana Rauš, uradna govorka murskosoboške PU, sicer pravi, da so se med ...