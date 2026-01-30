V Kamniški Bistrici našli truplo moškega: najverjetneje gre za pogrešanega Miho

V četrtek popoldne so policisti gasilce PGD Kamnik zaprosili za tehnično pomoč pri prenosu preminule osebe iz korita reke Kamniške Bistrice na območju soteske Predaselj v Kamniški Bistrici, piše kamnik.info. Kamniški gasilci so posmrtne ostanke pokojnika iz tolmuna na izhodu iz soteske Predaselj z opremo za reševanje na vodi najprej prenesli na obrežje reke, nato pa, po strmem in zahtevnem terenu ter s pomočjo vrvne tehnike, še do lažje dostopnega mesta nad sotesko, kjer so posmrtne ostanke prevzeli reševalci NMP Kamnik oz. kasneje pogrebna služba, piše portal.

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da je bilo včeraj v strugi Kamniške Bistrice najdeno moško truplo, katerega identiteta še ni potrjena in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil. Glede na prve podatke smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča,« so nam sporočili s PU Ljubljana.

Četudi identifikacija pokojnika na kraju najdbe ni bila možna, obstaja utemeljena domneva, tako kamnik.info, da gre za posmrtne ostanke že dlje pogrešanega 45-letnega Mihe Slaparja. Pogrešan je od 20. decembra lani.