V Kitajčevi pedofilski mreži ujeli Slovenca

Operacija Alice: en storilec, 440 osumljencev in kar 373.000 lažnih spletnih strani.

Od 9. do 19. marca je 23 držav sodelovalo v zaključku mednarodne policijske operacije Alice, med katero so identificirali 440 kupcev, ki so nakazali sredstva za dostop do posnetkov otroške pedofilije. A kupci niso dobili dostopa, saj so bili žrtve kitajskega prevaranta, ki je na spletu postavil na stotine tisočev lažnih spletnih strani. Omrežje tor na temnem spletu omogoča anonimni dostop tudi do prepovedanih vsebin. Ker je omrežje skrito, je nemogoče oceniti, koliko spletnih strani je na temni strani spleta. Po dolgoletni akciji policijskih preiskovalcev, ki je v petih letih potekala na ...