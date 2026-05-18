V kleti stanovanjske hiše odjeknila eksplozija, z mladoletnikom je hudo

S PU Novo mesto sporočajo, da so bili v soboto, 16. maja 2026, nekaj po 15. uri obveščeni o eksploziji v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu. Na kraj so bili poleg policistov napoteni tudi gasilci in reševalci, ki so huje poškodovanega mladoletnika oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Kriminalisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojne službe.