V Kočevju drama! Povozil policista in je še na begu, v zraku tudi policijski helikopter

​V Kočevju trenutno poteka obsežna policijska akcija zaradi izrednega dogodka, v katerem je voznik z vozilom povozil policista, so nam sporočili bralci. Poškodovanega policista so reševalci s helikopterjem nujne medicinske pomoči že odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Življenje policista ne bi bilo ogroženo

Na širšem območju Kočevja je prisotno večje število policijskih patrulj, ki intenzivno iščejo pobeglega voznika, v iskalno akcijo na terenu pa je vključen tudi policijski helikopter. Kot navaja 24ur, naj življenje policista ne bi bilo ogroženo.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na PU Ljubljana. Objavimo jih, ko jih prejmemo.