V Komendi silovito počilo: voznica se bori za življenje

Včeraj, 28. marca 2026, se je okoli 13. ure v Komendi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznica pri vključevanju v promet v križišču odvzela prednost drugemu vozniku. Pri tem se je voznica huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščina nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1435 klicev, 462 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 92 nanašalo na kriminaliteto, 169 na javni red in mir, ter 134 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 35 prometnih nesreč z materialno škodo, 9 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bila huje poškodovana voznica osebnega vozila. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 5 vozil.