ZBIRAJO OBVESTILA IN DOKAZE

V Kopru namerno izstrelili novoletne rakete v blok, posnetek razburil ljudi (VIDEO)

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
STA, M. J.
 4. 1. 2026 | 17:38
 4. 1. 2026 | 18:02
2:01
Potem ko se je na spletnem forumu pojavil videoposnetek mladih, ki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, so na policijski upravi (PU) Koper danes za STA pojasnili, da so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so takrat tudi prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali, so navedli. Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila. »Na podlagi posnetka v naslednjih dneh sledi identifikacija kršiteljev in ustrezen ukrep,« so še napovedali na PU Koper.

Zbirajo obvestila in dokaze

Ker so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, zbirajo obvestila in dokaze v tej smeri, so dodali. »Na Policijski postaji Koper in na celotni Policijski upravi Koper smo v povezavi z izrazito problematiko kršitev v povezavi s pirotehniko intenzivno pristopili k odkrivanju tovrstnih kršiteljev, ravno tako pa k izvajanju preventivnih aktivnostih,« so še zapisali.

Oseba, ki je objavila video, je bila v svojem zapisu ostra in meni, da policija ni posredovala. A kot so sporočili s PU Koper, so posredovali. »V Sloveniji je očitno dovoljeno poskusiti storiti uboj ljudi in poškodovanje premoženja. Kdaj bo nekdo tako napadel kakšno državno institucijo ali pa policijsko postajo? Me zanima kako bodo takrat odreagirali pristojni. Tukaj so tiho, niti posredovali niso, ker baje ni bilo prijave, a patrulje pa ne obstajajo? Policija je sostorilec, tako kot pravosodje. Podkupljeni kriminalci vsi,« je zapisano na spletnem forumu.

raketeKoperpolicijablok
