Pogrešanega 64-letnika našli, z njim je vse v redu

Iz Policijske uprave Koper so sporočili veselo novico – pogrešanega 64-letnika so našli in je z njim vse v redu. »Obveščam vas, da smo pogrešanega našli in je v redu,« je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.

Policija je za pomoč pri iskanju zaprosila javnost, potem ko so svojci 64-letnika pogrešali od 27. julija. Nazadnje so ga opazili v jutranjih urah v trgovini na Krožni cesti v Kopru, kjer je opravljal nakup.

Po objavi poziva za pomoč so se v iskanje vključili tudi občani, ki lahko s posredovanimi informacijami pomembno pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb. Iskanje se je tako srečno končalo, policija pa se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri iskanju in posredovali informacije.