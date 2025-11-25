  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PU KOPER

V Kopru ujet mladi tat, mladostniki pa z bencinom zanetili požar na tržnici

Ogenj je bil sicer s strani policistov pogašen in je bila tako preprečena nevarnost za življenje in premoženje, ki pa je predhodno dejansko obstajala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Harlequin129 Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Harlequin129 Getty Images/istockphoto
S. U.
 25. 11. 2025 | 22:05
1:55
A+A-

Koprski policisti so bili v petek, 21. novembra 2025m ob 19.19 napoteni do dvorišča ene od stanovanjskih hiš v Kopru, od koder je klical občan in prijavil, da je na svojem dvorišču zadržal fanta, ki mu je želel ukrasti moped. Z

»Zadržal ga je do prihoda policistov, ki so ugotovili, da gre za 18-letnega fanta iz okolice Kopra. Zaradi poskusa tatvine mopeda bodo zoper njega policisti podali kazensko ovadbo. Med obravnavo tega kaznivega dejanja so policisti na koprski tržnici zaznali ogenj, zaradi česar so se nemudoma napotili na kraj in z lastnim gasilnim aparatom pogasili manjši ogenj na eni od miz. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je pred tem na tržnici nahajala skupina mladostnikov in z bencinom polila tla, nakar pa razliti bencin zažgala,« sporočajo s PU Koper.

Policisti dejanje obravnavajo kot kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti (po 314. člena Kazenskega zakonika), saj so s tem neznani storilci povzročili nevarnost za življenje in premoženje velike vrednosti. Ogenj je bil sicer s strani policistov pogašen in je bila tako preprečena nevarnost za življenje in premoženje, ki pa je predhodno dejansko obstajala.

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 542 klicev. Med 178 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 26 prometnih nesreč z materialno škodo. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 9 intervencij na javnem kraju. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 vloma, 8 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari ter 2 goljufiji.

Več iz teme

PU Koperpolicijapožarkaznivo dejanje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Vsaka minuta šteje ...

O podražitvi parkirnine.
25. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Moni Černe: Udarec ima popust, cene živil ne

Medtem ko življenjski stroški brutalno rastejo, kazni ostajajo na dieti.
Moni Černe25. 11. 2025 | 22:25
22:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

V Kopru ujet mladi tat, mladostniki pa z bencinom zanetili požar na tržnici

Ogenj je bil sicer s strani policistov pogašen in je bila tako preprečena nevarnost za življenje in premoženje, ki pa je predhodno dejansko obstajala.
25. 11. 2025 | 22:05
21:25
Bulvar  |  Suzy
PISALI ZGODOVINO

Urška Žolnir in Tina Trstenjak: zlati dekleti (Suzy)

Čeprav sta bili konkurentki, to ni omajalo njunega prijateljstva.
25. 11. 2025 | 21:25
21:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRVAVI INCIDENT PRED LOKALOM

Izolski jutranji kaos: štirje napadalci pretepli moškega, ker je želel pomiriti prepir

Izolana so napadalci pretepli in poškodovali po glavi, potem pa pobegnili.
25. 11. 2025 | 21:06
20:45
Novice  |  Slovenija
VELIKI PAJESEN

Povzroča alergije in vnetje srčne mišice! Tej strupeni rastlini v Fiesi župan napovedal vojno

Odstranjujejo strupeni in invazivni veliki pajesen.
25. 11. 2025 | 20:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki