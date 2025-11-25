V Kopru ujet mladi tat, mladostniki pa z bencinom zanetili požar na tržnici

Koprski policisti so bili v petek, 21. novembra 2025m ob 19.19 napoteni do dvorišča ene od stanovanjskih hiš v Kopru, od koder je klical občan in prijavil, da je na svojem dvorišču zadržal fanta, ki mu je želel ukrasti moped. Z

»Zadržal ga je do prihoda policistov, ki so ugotovili, da gre za 18-letnega fanta iz okolice Kopra. Zaradi poskusa tatvine mopeda bodo zoper njega policisti podali kazensko ovadbo. Med obravnavo tega kaznivega dejanja so policisti na koprski tržnici zaznali ogenj, zaradi česar so se nemudoma napotili na kraj in z lastnim gasilnim aparatom pogasili manjši ogenj na eni od miz. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je pred tem na tržnici nahajala skupina mladostnikov in z bencinom polila tla, nakar pa razliti bencin zažgala,« sporočajo s PU Koper.

Policisti dejanje obravnavajo kot kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti (po 314. člena Kazenskega zakonika), saj so s tem neznani storilci povzročili nevarnost za življenje in premoženje velike vrednosti. Ogenj je bil sicer s strani policistov pogašen in je bila tako preprečena nevarnost za življenje in premoženje, ki pa je predhodno dejansko obstajala.