V Kopru voznik avtobusa na kokainu, stanje je ugotovil potnik

V petek ob 11.30 so policisti prejeli obvestilo občana, ki je navedel, da se je pred tem kot potnik peljal z avtobusom na relaciji Piran–Portorož, pri čemer je posumil, da je voznik pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Kmalu po prijavi so policisti avtobus ustavili na območju Portoroža in ugotovili, da ga je vozil 56-letni moški iz okolice Pirana. Med postopkom so pri vozniku zaznali očitne znake motenj v vedenju, zato so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen.

Zato so policisti opravili še hitri test na prepovedane droge, ki je pokazal pozitiven rezultat na kokain in opiate. Vozniku je bil nato odrejen strokovni pregled, ki pa ga je odločno odklonil. Zaradi tega so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. O dogodku je bil obveščen tudi delodajalec, ki je na kraj napotil nadomestnega voznika, da je lahko avtobus nadaljeval vožnjo. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog, sporočajo s PU Koper.