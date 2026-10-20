V Kopru z avtom zbila tri motorna kolesa in odpeljala, policisti so jo kmalu izsledili

Na parkirišču v Kopru se je včeraj ob 11.38 zgodila prometna nesreča z materialno škodo, v kateri so bila poškodovana tri motorna kolesa. Voznica osebnega avtomobila je med manevriranjem trčila v tri parkirana motorna kolesa, ki so zaradi trčenja padla po tleh, nato pa odpeljala, ne da bi se ustavila. Koprski policisti so jo kmalu izsledili. Zoper povzročiteljico bodo izvedli hitri postopek o prekršku, je sporočila Loris Čendak, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Koper.

Tudi na parkiriščih lahko zaradi nepazljivosti nastane precejšnja materialna škoda. Pri vzvratni vožnji, parkiranju in drugih manevrih je zato pomembno, da voznik preveri okolico vozila in se prepriča, ali ima dovolj prostora za varno izvedbo manevra. Če kljub previdnosti pride do trčenja, je treba ustaviti in preveriti nastalo škodo. Voznik ne sme preprosto odpeljati, kot da se ni nič zgodilo. Policija voznike opozarja na odgovorno ravnanje v prometu. Ob prometni nesreči je treba zavarovati kraj dogodka, preprečiti morebitne dodatne nevarnosti in ravnati v skladu s predpisi. Če je nastala zgolj materialna škoda, je treba izmenjati potrebne podatke z drugimi udeleženci oziroma lastnikom poškodovanega vozila ali motornega kolesa.

Če lastnika poškodovanega vozila ni na kraju, je pomembno, da voznik ne odide brez ustreznega ukrepanja. O dogodku naj obvesti policijo in poskrbi, da bodo podatki o nesreči ter povzročeni škodi dostopni lastniku.

Pri parkiranju brez hitenja

Pri manevriranju na parkiriščih lahko veliko naredimo že z nekaj dodatne previdnosti: