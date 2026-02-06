  • Delo d.o.o.
MARKOVEC

V Kopru z raketami streljali v blok, to so ugotovitve slovenske policije

Policisti in kriminalisti so zaključili preiskavo. Policisti so že na novoletni dan prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
STA, M. J.
 6. 2. 2026 | 16:53
0:19
A+A-

Koprski policisti in kriminalisti so uspešno zaključili preiskavo silvestrskega streljanja novoletnih raket v stanovanjski blok na Markovcu v Kopru. Kaznivega dejanja so osumljeni trije mladoletniki z območja Kopra, je v današnji izjavi za javnost povedal komandir Policijske postaje Koper Ensad Nadarević. Policisti so že na novoletni dan prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali. V okviru preiskave kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki se nanaša na uporabo prepovedane pirotehnike, so ugotovili, da so storilci na območju strnjenega naselja Markovec z nepravilno in prepovedano uporabo pirotehnike povzročili nevarnost za življenje ljudi ter ogrozili premoženje velike vrednosti, je Nadarević danes komentiral kaznivo dejanje, ki so ga obravnavali na novoletni dan.

Kot so ugotovili, so storilci v naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja. Pri tem so povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken. »Takšno ravnanje bi lahko hitro privedlo do hudih poškodb ljudi ali požara v strnjenem naselju ter posledično do velike premoženjske škode,« je dejal Nadarević in poudaril, da je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen do pet let zapora. Dva osumljena mladoletnika sta stara 15 let, tretji pa 16 let. Enega izmed njih so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko.

Starše seznanili s prepovedanim ravnanjem mladoletnikov

Opravili so tudi razgovore s starši in jih seznanili s prepovedanim ravnanjem mladoletnikov. Za navedeno kaznivo dejanje bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, o zadevi pa bodo obvestili tudi center za socialno delo, je še navedel Nadarević. Komentiral je tudi dejstvo, da so mladoletni storilci dogodek posneli in posnetek objavili na družbenih omrežjih. »Takšne objave vandalizma lahko zaradi hitrega širjenja informacij v javnosti ustvarjajo vtis, da je tovrstnih kršitev veliko in povzročajo negativen odziv v javnosti,« je povedal.

Po dosedanjih ugotovitvah obstaja sum, da mladoletniki pirotehniko kupujejo na spletu oziroma od drugih oseb. »Zelo zaskrbljujoče bi bilo, če bi pirotehniko, ki ni dovoljena za uporabo, otrokom in mladoletnikom dobavljali oziroma omogočali starši,« je še izpostavil Nadarević. Opozoril je, da so starši dolžni skrbeti in ozaveščati otroke in mladoletnike.

mladoletnikipolicijapirotehnikaKoperrakete
17:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAVMATIČNO ZA VSE VPLETENE

Grozljiva smrt! Moški se je v restavraciji slekel in glavo pomočil v fritezo

Policija primer vodi kot poskus samomora, identitete moškega pa iz spoštovanja do svojcev ne razkriva.
6. 2. 2026 | 17:35
17:07
Šport  |  Športni trači
MILANO CORTINA 2026

Obeta se spektakularna otvoritev olimpijskih iger, nastopili bodo ti svetovni zvezdniki

Osrednja slovesnost bo v Milanu, vzporedno bo potekala še ena v Cortini d'Ampezzo.
6. 2. 2026 | 17:07
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Ne delujte z jezo, ne bodite ljubosumni (Suzy)

Odnosi bodo najbolj na udaru v nedeljo, ko bo več prepirov, trhla razmerja se lahko tudi razdrejo.
6. 2. 2026 | 17:00
16:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
MARKOVEC

V Kopru z raketami streljali v blok, to so ugotovitve slovenske policije

Policisti in kriminalisti so zaključili preiskavo. Policisti so že na novoletni dan prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali.
6. 2. 2026 | 16:53
16:15
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA OPREMA

Zvezde odločajo, kakšen dom imamo: device ljubijo minimalizem, škorpijoni kontraste

Obstaja prepričanje, da ima horoskop močan vpliv tudi na izbiro notranje opreme.
6. 2. 2026 | 16:15
15:59
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Bomo odslej vsako leto prosti še več dni? Vložen je že predlog zakona

S predlogom želi poslanska skupina Levica zagotoviti enako število prostih dni vsako leto.
6. 2. 2026 | 15:59

