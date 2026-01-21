  • Delo d.o.o.
NATO JE ZBEŽAL

V Kopru zaparkiral avtobus in želel pretepsti voznika

Po obkladanju z grožnjami je voznik poklical policijo, neznanec pa jo je ucvrl.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 21. 1. 2026 | 15:33
 21. 1. 2026 | 15:33
Zjutraj je na avtobusnem postajališču v Kopru neznani moški z osebnim vozilom zaparkiral avtobus in mu s tem onemogočil nadaljevanje vožnje. Ko je 47-letni voznik avtobusa izstopil, ga na to opozoril ter prosil, naj se umakne, da bi lahko nadaljeval pot, se je neznani voznik agresivno odzval. Grozil mu je celo, da ga bo pretepel. Voznik je zato poklical policijo. Ko je videl, da bo sledil ukrep, je voznik osebnega vozila s kraja odpeljal še pred prihodom policije. Polija dogodek še obravnava, po izsleditvi povzročitelja pa bo zoper voznika osebnega vozila uveden prekrškovni postopek.

Zadnje dni se na Primorskem dogaja kar nekaj nenavadnih incidentov v povezavi z avtobusi. Začetek tedna je policija obravnavala voznika, ki je vozil pod močnim vplivom drog. Stanje je ugotovil potnik, ki je poklical pomoč.

Koperavtobuspolicija
