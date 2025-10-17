V Kosezah kradejo jajca! »Pa sploh ne govorim o eni škatli, govorim o vseh«

DOLGI PRSTI

Na ljubljanski kmetiji Pr' Sitar so pet let prodajali jajca na zaupanje. Zaradi predrznih tatov tega zaupanja ne more biti več.

Mlada zakonca Žiga in Brigita Štrukelj sta stara 25 in 23 let ter znana po tem, da se sredi urbanizirane Ljubljane ukvarjata s kmetovanjem. 170 jajc na dan znesejo njegove kokoši. Njuna kmetija stoji v Kosezah, in sicer na mestu, kjer so Žigovi predniki kmetovali uradno že od leta 1411, neuradno pa še prej. Primarno so se ukvarjali z izdelovanjem sit, zato se še danes po domače reče Pr' Sitar. Več kot 600 let pozneje je kmetija Pr' Sitar nekakšen inkubator, v katerem se prepletata njuna neizmerna ljubezen do zemlje in kmečkega dela, temu pa daje pomembno podlago Žigova strokovnost, mladi ...