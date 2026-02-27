V Kosezah »s silo telesa« vlomil v stanovanje, a policija ga je kmalu našla

Ljubljanski policisti so v četrtek obravnavali vlom v stanovanje na območju Kosez. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so na kraj napotili več patrulj, ki so kmalu po prejetem obvestilu v neposredni bližini prijele osumljenca. Odrejeno mu je bilo pridržanje. Po doslej zbranih podatkih je osumljenec s silo telesa odprl vhodna vrata stanovanja, pregledal prostore ter odtujil gotovino in dokumente. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenca, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, pa bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je sicer v zadnjih 24 urah prejel 622 klicev, od tega 204 takšnih, ki so zahtevali posredovanje. Med njimi je bilo 47 primerov s področja kriminalitete, 70 zaradi kršitev javnega reda in miru ter 63 dogodkov s področja prometne varnosti.

Več tatvin in vlomov

Policisti so obravnavali 11 tatvin in 7 vlomov, v enem primeru je ostalo pri poskusu. Med drugim so vlomilci na Fužinah iz garaže odnesli orodje in povzročili za okoli 3000 evrov škode, v Ribnici in sredi Ljubljane so iz gostinskih lokalov odtujili denar, na Viču so vlomili v poslovni prostor, v Lukovici pa v gradbeni zabojnik, od koder so odnesli železno blagajno.

Na cestah so obravnavali 20 prometnih nesreč z materialno škodo in pet z lažjimi poškodbami, večkratnemu kršitelju so zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 14-krat, ena oseba je bila pridržana. Obravnavali so tudi osem oseb zaradi nezakonitega prehoda državne meje.