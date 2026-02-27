  • Delo d.o.o.
STARI ZNANEC POLICIJE

V Kosezah »s silo telesa« vlomil v stanovanje, a policija ga je kmalu našla

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 622 klicev, od tega 204 takšnih, ki so zahtevali posredovanje.
Vlomilec na delu (fotografija je simolična). FOTO: Tomi Lombar
Vlomilec na delu (fotografija je simolična). FOTO: Tomi Lombar
N. P.
 27. 2. 2026 | 11:17
 27. 2. 2026 | 11:17
2:02
Ljubljanski policisti so v četrtek obravnavali vlom v stanovanje na območju Kosez. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so na kraj napotili več patrulj, ki so kmalu po prejetem obvestilu v neposredni bližini prijele osumljenca. Odrejeno mu je bilo pridržanje. Po doslej zbranih podatkih je osumljenec s silo telesa odprl vhodna vrata stanovanja, pregledal prostore ter odtujil gotovino in dokumente. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenca, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, pa bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je sicer v zadnjih 24 urah prejel 622 klicev, od tega 204 takšnih, ki so zahtevali posredovanje. Med njimi je bilo 47 primerov s področja kriminalitete, 70 zaradi kršitev javnega reda in miru ter 63 dogodkov s področja prometne varnosti.

Več tatvin in vlomov 

Policisti so obravnavali 11 tatvin in 7 vlomov, v enem primeru je ostalo pri poskusu. Med drugim so vlomilci na Fužinah iz garaže odnesli orodje in povzročili za okoli 3000 evrov škode, v Ribnici in sredi Ljubljane so iz gostinskih lokalov odtujili denar, na Viču so vlomili v poslovni prostor, v Lukovici pa v gradbeni zabojnik, od koder so odnesli železno blagajno.

Na cestah so obravnavali 20 prometnih nesreč z materialno škodo in pet z lažjimi poškodbami, večkratnemu kršitelju so zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 14-krat, ena oseba je bila pridržana. Obravnavali so tudi osem oseb zaradi nezakonitega prehoda državne meje.

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
