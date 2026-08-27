V Kranjski Gori v sumljivih okoliščinah poginil kuža, policija zbira informacije

Kranjskogorski policisti so bili včeraj zvečer obveščeni o poginu kužka na območju občine Kranjska Gora. O dogodku so informacije zaznali tudi na družbenih omrežjih, zato so začeli preverjati okoliščine. Za zdaj ni znano, kaj je povzročilo pogin živali oziroma ali je bil pri tem storjen prekršek ali kaznivo dejanje.

Policisti bodo v okviru preverjanja ugotavljali vse okoliščine dogodka. Če bodo ugotovili elemente prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja, ki je v pristojnosti policije, bodo ustrezno ukrepali. Če bo šlo za zadevo, za katero je pristojna druga institucija, pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojne službe.

»Na podlagi obvestila in zaznanih objav na socialnih omrežjih smo začeli s preverjanjem in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije,« so sporočili policisti.