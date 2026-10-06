V Kranju trčil v otroka na kolesu in odpeljal: policija išče voznika mopeda

Kranjski policisti so bili včeraj zjutraj naknadno obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami, ki se je okoli 8.10 zgodila na Ulici Nikole Tesle v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih je neznani voznik mopeda z Gogalove ulice zavijal desno na Ulico Nikole Tesle. Po tej je takrat iz smeri Župančičeve ulice proti Osnovni šoli Jakoba Aljaža pripeljal otrok na kolesu.

Med voznikom mopeda in kolesarjem je prišlo do trčenja. Otrok se je pri tem lažje telesno poškodoval. Po navedbah policije voznik mopeda na glavi ni imel zaščitne čelade, temveč naj bi nosil nekakšno črno podkapo. Oblečen naj bi bil v temna oblačila, na hrbtu pa je imel nahrbtnik z napisom NIKE. Po trčenju se je voznik sicer ustavil, nato pa je kraj prometne nesreče zapustil in vožnjo nadaljeval v smeri Osnovne šole Jakoba Aljaža. O nesreči so bili obveščeni tudi starši poškodovanega otroka.