V Kranju za noč čarovnic: trije moški poškodovani, uporabljen tudi oster predmet

V noči na soboto je na območju Kranja prišlo do nasilnega obračuna med tremi moškimi, v katerem je bil uporabljen tudi oster predmet. Po doslej znanih podatkih so bili poškodovani vsi trije udeleženci.

Kranjski policisti so bili o sporu med več osebami obveščeni v soboto okoli 3.25. Ko so prispeli na kraj dogodka, se je pretep že končal, vsi udeleženci pa so bili še vedno tam.

Enega odpeljali v Ljubljano, druga dva na Jesenice

Po prvih ugotovitvah policije je med tremi moškimi izbruhnil spor, ki je prerasel v fizični obračun. Med pretepom je bil uporabljen tudi oster predmet. Poškodovanim so na kraju nudili zdravniško pomoč. Enega moškega so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, druga dva pa sta sama poiskala zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Jesenice.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. Preiskujejo tudi sum kaznivega dejanja zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.