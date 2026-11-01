V Kranju za noč čarovnic: trije moški poškodovani, uporabljen tudi oster predmet

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V noči na soboto je na območju Kranja prišlo do nasilnega obračuna med tremi moškimi, v katerem je bil uporabljen tudi oster predmet. Po doslej znanih podatkih so bili poškodovani vsi trije udeleženci.
Kranjski policisti so bili o sporu med več osebami obveščeni v soboto okoli 3.25. Ko so prispeli na kraj dogodka, se je pretep že končal, vsi udeleženci pa so bili še vedno tam.
Po prvih ugotovitvah policije je med tremi moškimi izbruhnil spor, ki je prerasel v fizični obračun. Med pretepom je bil uporabljen tudi oster predmet. Poškodovanim so na kraju nudili zdravniško pomoč. Enega moškega so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, druga dva pa sta sama poiskala zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Jesenice.
Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. Preiskujejo tudi sum kaznivega dejanja zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
Policija ob tem opozarja, da je vsakršno nasilje, tako na javnih kot zasebnih krajih, nedopustno, in poudarja ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.
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