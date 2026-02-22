V križišču v Ljubljani izsilil peško, z njo je hudo

V petek nekaj pred 9. uro, se je v križišču ceste Pot na Rakovo Jelšo in Marentičeve ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta Bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po do sedaj znanih podatki je voznik osebnega vozila izsilil prednost peške, ko je ta pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce in trčil vanjo.

Z njo je hudo

Peška se je v nesreči hudo telesno poškodovala, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako v petek, okoli 6. ur, se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik električnega skiroja. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi odvzema prednosti voznika osebnega vozila. Voznik električnega skiroja je bil v nesreči lažje telesno poškodovan. Policisti vodijo prekrškovni postopke.