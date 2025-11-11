V Kromberku pri Novi Gorici delavec padel z višine petih metrov, poškodba je huda

V ponedeljek zvečer so novogoriški policisti prejeli obvestilo o nesreči pri delu v podjetju v Kromberku pri Novi Gorici, kjer je z višine približno petih metrov na tla padel in se poškodoval 31-letni samostojni podjetnik, ki je dela na električni napeljavi izvajal kot podizvajalec gospodarske družbe.

Poškodba je huda

Po nezgodi so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel hudo telesno poškodbo.

Glede na sedanje ugotovitve so policisti Policijske postaje Nova Gorica tujo krivdo izključili. Policija bo o vseh ugotovitvah pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.