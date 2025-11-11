V Kromberku pri Novi Gorici delavec padel z višine petih metrov, poškodba je huda

Galerija
V ponedeljek zvečer so novogoriški policisti prejeli obvestilo o nesreči pri delu v podjetju v Kromberku pri Novi Gorici, kjer je z višine približno petih metrov na tla padel in se poškodoval 31-letni samostojni podjetnik, ki je dela na električni napeljavi izvajal kot podizvajalec gospodarske družbe.
Po nezgodi so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel hudo telesno poškodbo.
Glede na sedanje ugotovitve so policisti Policijske postaje Nova Gorica tujo krivdo izključili. Policija bo o vseh ugotovitvah pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.