V Kromberku pri Novi Gorici udarili tatovi avtomobilskih delov

Danes v dopoldanskem času so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali tatvino avtomobilskih delov v Kromberku pri Novi Gorici na škodo gospodarske družbe.

Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci ponoči pristopili do kombija, parkiranega pred objektom ene izmed gospodarskih družb, in iz vozila odtujili DPF filter, sondo in objemke.

Zaradi kaznivega dejanja je bila gospodarski družbi povzročena materialna škoda v višini približno 4000 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.