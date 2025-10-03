V Kromberku razbijal avtomobile na parkirišču in kradel dele

Policisti iz Nove Gorice so včeraj dopoldne v Kromberku obravnavali drzno tatvino osebnega avtomobila in več avtomobilskih delov na parkirišču večjega trgovskega centra.

Neznani storilec je najprej odtujil neregistriran osebni avtomobil znamke Volvo, ki so ga kasneje našli v bližini Nove Gorice in vrnili lastniku. Nato je razbil steklo na BMW-ju in iz notranjosti ukradel zračno blazino ter varnostni pas. Tat je nato pristopil še k zaklenjenemu Renaultu, razbil steklo in ukradel še en varnostni pas.

Z ukradenimi predmeti je storilec izginil neznano kam. Policisti okoliščine kaznivih dejanj še preiskujejo, o vsem pa so obvestili preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici.