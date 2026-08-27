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V ZALIVU KUJE

V Ližnjanu s kovinsko palico nad Slovenca (36)

Ranjeni slovenski državljan je zdravniško pomoč poiskal v puljski bolnišnici.
Fotografija je simbolična. FOTO: Cropix
Fotografija je simbolična. FOTO: Cropix
B. K. P.
 27. 8. 2026 | 19:29
1:00
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V torek je v zalivu Kuje v Ližnjanu neznanec fizično napadel 36-letnega slovenskega državljana, piše Index.hr. Neznani moški je Slovenca udaril s kovinsko palico in mu povzročil lažje poškodbe, je za omenjeni portal sporočila istrska policija.

Napad se je zgodil okrog 20. ure na ribiškem pomolu, kjer naj bi slovenski državljan ustavil svoje vozilo pred zapornico, takrat pa se mu je približal neznani moški. Moška sta izmenjala nekaj ostrih besed, nato pa je napadalec Slovenca dvakrat udaril v telo s kovinsko palico in pobegnil.

Poškodovani 36-letnik je poiskal pomoč v puljski bolnišnici, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policija nadaljuje preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine dogodka in našla storilca.

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