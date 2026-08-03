V Ljubljani hudo poškodovana sopotnica, policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja

Danes okrog poldneva sta na Zaloški cesti v Ljubljani trčili osebno in tovorno vozilo. Kot so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, so v nesreči posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, rešili dve poškodovani osebi iz vozila in ju predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči, odklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle tekočine.

Kaj se je zgodilo, smo povprašali tudi na Policijsko upravo (PU) Ljubljana, kjer so za Slovenske novice ogovorili: »Danes, nekaj pred 12. uro, se ja na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik tovornega vozila s priklopnikom. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi napačne strani oziroma smeri vožnje voznika osebnega vozila.«

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc je dodala, da se je sopotnica v vozilu huje poškodovala, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo, telesne poškodbe je utrpel tudi voznik osebnega vozila, a so te k sreči lažje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.