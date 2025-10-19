V Ljubljani in okolici ogromno vlomov, zlikovce zanima predvsem nakit

Kot so poročili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je nekdo na območju Kamnika vlomil v hišo in odnesel denar ter lastnika s tem oškodoval za okoli 700 evrov.

Na območju Domžal je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit in lastnika oškodoval za okoli 1300 evrov. Tudi vlomilci na območju Cerknice so iz hiše odnesli nakit in lastnika oškodovali za okoli 500 evrov.

Nekdo je na območju Bežigrada vlomil v stanovanje in prav tako s seboj v neznano odnesel nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 7000 evrov.

Na območju Grosuplja je bilo vlomljeno v ograjeno skladišče, od koder je neznani storilec odtujil gradbeni material. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov. Na območju Šiške pa je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov.