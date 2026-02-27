  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI POŠKODOVANIH

V Ljubljani iztiril vlak, nastala je večja škoda

Nobena izmed oseb na vlaku ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.
Simbolična slika FOTO: Haraldbiebel Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Haraldbiebel Getty Images/istockphoto
M. J.
 27. 2. 2026 | 18:50
 27. 2. 2026 | 18:56
0:55
A+A-

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes okoli 16. ure obveščeni, da je na območju Savelj v Ljubljani prišlo do iztirjenja potniške vlakovne kompozicije. Po njihovih informacijah nobena izmed oseb na vlaku pri tem ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.

»Vzrok za iztirjenje, do katerega je prišlo izven naseljenega območja, še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav. Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Več iz teme

vlakLjubljananesreča
ZADNJE NOVICE
20:00
Razno
MILENA SVETUJE

Starši mi ne očitajo, da ne vem, kdo je oče mojega otroka, a zdi se mi, da se jim gnusim

Pisala nam je bralka, ki priznava, da jo vleče drugam, stran od lastnega otroka.
Milena Miklavčič27. 2. 2026 | 20:00
19:54
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANČNA SVETOVALNICA

Panika! Izteka se rok za prijavo davkov, vi pa ste ostali brez?! Svetujemo, kaj storiti!

Vsak pravi Slovenec ve, da je do konca februarja FURS-u treba prijaviti davčne napovedi. Letos se rok zamika do ponedeljka, 2. marca, ker zadnji dan februarja pade na vikend. A kaj storiti, če od vašega upravitelja premoženja, npr. borznega posrednika, še niste prejeli davčnega poročila? Povprašali smo FURS.
27. 2. 2026 | 19:54
19:23
Lifestyle  |  Stil
NE BO POCENI

Tesla z veliko novostjo v Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Danes so odprli naročila.
27. 2. 2026 | 19:23
18:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI POŠKODOVANIH

V Ljubljani iztiril vlak, nastala je večja škoda

Nobena izmed oseb na vlaku ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.
27. 2. 2026 | 18:50
18:26
Novice  |  Slovenija
ŽE PREVOZNA

Na primorki zagorelo vozilo, avtocesto so takoj zaprli

Primorska avtocesta je bila med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta, zdaj je ponovno odprta, ostaja pa zaprt vozni pas.
27. 2. 2026 | 18:26
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Barva vaših vhodnih vrat razkriva več, kot si upate priznati – preverite, kaj pove o vas

Vhodna vrata so prvi stik obiskovalca z našim domom. In čeprav jim v resnici navadno ne posvečamo veliko pozornosti, o nas povedo več, kot bi si morda mislili.
27. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki