V Ljubljani iztiril vlak, nastala je večja škoda

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes okoli 16. ure obveščeni, da je na območju Savelj v Ljubljani prišlo do iztirjenja potniške vlakovne kompozicije. Po njihovih informacijah nobena izmed oseb na vlaku pri tem ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.

»Vzrok za iztirjenje, do katerega je prišlo izven naseljenega območja, še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav. Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še zapisali v sporočilu za javnost.