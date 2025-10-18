V Ljubljani sredi belega dne zagorel avtobus, oglasila se je policija

Na Litostrojski cesti v Ljubljani je v petek okoli 17. ure prišlo do požara na enem od avtobusov mestnega prometa. V avtobusu je bil le voznik, ki v dogodku ni bil poškodovan, potnikov na avtobusu ni bilo.

Vzrok požara še ni znan, poteka kriminalistična preiskava, so danes povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Nedavno požar na avtobusu terjal 20 življenj

O enem požaru na avtobusu smo nedavno pri nas že poročali, a tisti je bil katastrofalen. V Indiji je zagorel avtobus in po poročanju tujih tiskovnih agencij je v njem umrlo 20 ljudi.

