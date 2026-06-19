V Ljubljani trčil v ograjo in izginil v noč! Gasilci iskali z dronom, a našli niso nikogar

Portal SPIN poroča o nenavadni nočni iskalni akciji. Ob 1.26 zjutraj je na Štajerski cesti v krožišču Tomačevo osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo, a dogodek se je hitro spremenil v uganko.

Gasilci GB Ljubljana so najprej zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Pravi misterij pa se je začel, ko so pregledali vozilo in okolico; v njem in okoli njega namreč ni bilo nikogar. Ker na kraju niso našli nobene osebe, udeležene v nesreči, so gasilci v zrak dvignili brezpilotni letalnik. Pregledali so širše območje, vendar udeležencev nesreče niso našli. Le kam so izginili sredi noči? Za zdaj še ni znano.