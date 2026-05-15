V Ljubljani ujeli žeparja pri delu! Policija ukrepala v hipu

Na Prešernovem trgu se je včeraj zvečer zgodila žeparska tatvina, ki pa se za storilca ni končala po načrtih. Zahvaljujoč budnosti policistov, ki so v mestnem jedru opravljali svoje delo, je osumljenec končal v lisicah, italijanska turistka pa je dobila svojo lastnino nazaj še pred koncem večera.

Okoliščine dogodka so bile po podatkih PU Ljubljana jasne, saj so policisti osebno zaznali trenutek, ko je 35-letni moški izkoristil nepazljivost turistke in ji iz torbice neopazno odtujil denarnico. V njej je bilo nekaj sto evrov gotovine. Policisti so osumljenca prijeli neposredno po dejanju in mu odvzeli prostost. Ukradena denarnica je bila najdena in vrnjena oškodovanki. Moškega zdaj čaka kazenska ovadba; policisti namreč nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine, o ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo.

Strategija žeparjev: Izurjenost in učinek presenečenja

Policija opozarja, da žeparstvo v večjih mestih ni naključno, temveč pogosto organizirano. Na PU Ljubljana pojasnjujejo, da žeparji delujejo hitro in izkoristijo vsako priložnost za tesen stik. »Storilci imajo radi učinek presenečenja in izkoriščajo trenutke, ko je pozornost žrtve usmerjena drugam,« opozarjajo. Pogosto delujejo v skupinah: medtem ko eden zamoti žrtev (npr. s spraševanjem za pot ali nenamernim zaletavanjem), sostorilec neopazno izprazni žepe ali torbico. Njihov plen so predvsem gotovina in plačilne kartice, redkeje pa nakit ali ure.

Da bi se izognili podobnim neprijetnostim, policija svetuje več previdnosti in upoštevanje osnovnih varnostnih pravil:

Vrednostni predmeti ob telesu: Denarnico in dokumente nosite v notranjih žepih, čim bližje telesu, in nikakor ne v zunanjih žepih torbic ali nahrbtnikov.

Nenehen nadzor: Torbic ne puščajte brez nadzora v lokalih ali čakalnicah. Vedno naj bodo zaprte in obrnjene proti telesu.

Omejite gotovino: S seboj ne nosite večjih zneskov denarja.

Pozornost v gneči: Bodite pozorni na dogajanje okoli sebe na postajah, v vrstah ali med ogledovanjem znamenitosti. Ne pozabite niti na mimovozeča kolesa in motorje, ki lahko torbico odtujijo v gibanju.

Previdnost je najboljša obramba pred tistimi, ki prežijo na tujo lastnino.