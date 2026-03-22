V Ljubljani v dveh dneh kar dva ropa

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju prestolnice, so te dni obravnavali kar dva ropa, enega v petek, drugega v soboto. V enem primeru se je storilec spravil na prodajalno na območju Most, v drugem na prodajalno v središču mesta. »Po do sedaj znanih podatkih je v obeh primerih še neznan osumljenec, oblečen v črna oblačila s kapuco in zamaskiran, vstopil v prodajalni in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom. V centru Ljubljane je ostalo pri poskusu, v drugem primeru pa je iz blagajne odtujil šop bankovcev in pri tem lažje poškodoval prodajalca,« je podrobnosti obeh dogodkov opisal tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Policisti roparja še niso izsledili in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi morebitni povezanosti kaznivih dejanj roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.