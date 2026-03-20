POLICIJA POD DROBNOGLEDOM

V Ljubljani vre: hudi očitki policiji o rasizmu in ignoriranju napadov, imamo odgovor PU Ljubljana

Policija odgovarja, Ljubljana je varno mesto.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
A. G.
 20. 3. 2026 | 12:25
 20. 3. 2026 | 12:26
Včeraj smo objavili članek o dogajanju v Ljubljani, ki je sprožil številne odzive in očitke. Med njimi so bili hudi očitki, od rasizma med policisti do trditev, da policija napadov na tujce sploh ne obravnava. Da bi bralcem omogočili celovitejši vpogled, smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana za komentar. Kljub očitkom policija poudarja, da so varnostne razmere v Ljubljani ugodne, da se vsaka prijava obravnava po zakonu ter da so vse oblike nasilja in sovraštva predmet resnega in prioritetnega ukrepanja. Tesno sodelovanje s skupnostjo in aktivno prijavljanje sumljivih ravnanj ostajata ključna za ohranjanje varnega bivalnega okolja v prestolnici. 

Špela Škoporc iz Policijske uprave Ljubljana nam je poslala naslednji odgovor: »Uvodoma pojasnjujemo, da je Ljubljana varno mesto, kar potrjujejo ne le ugodni statistični kazalci, temveč tudi mednarodne raziskave. Varnostne razmere so ugodne in primerljive z drugimi primerljivimi evropskimi mesti. Pri tem je treba poudariti, da je število kaznivih dejanj na območju Mestne občine Ljubljana v rahlem upadu v primerjavi s preteklimi leti. Policija vse prijave kaznivih ravnanj obravnava skladno z veljavno zakonodajo. Vsaka prijava se preveri, policisti pa v postopku zbirajo obvestila, vključno z izjavami oškodovancev in prič, ter izvajajo ukrepe za zaščito žrtev. Ob vsaki zaznavi kaznivega ravnanja z elementi nasilja (tudi v primerih, ko je prepoznan motiv "sovraštva") se le-te obravnavajo s posebno skrbnostjo in prioritetno ter z ničelno toleranco do nasilja. Posebno skrb se posveča zaščiti žrtvam kaznivih dejanj, zbiranju dokazov, hkrati pa izvajajo vse ukrepe za izsleditev oz. odkritje storilcev in njihovemu procesiranju. V zahtevnih primerih preiskave kaznivih dejanj se glede izvedbe določenih preiskovalnih ukrepov usklajujejo tudi s tožilstvom.«

Preverjanje kaznivih dejanj in primeri

Policija dodatno pojasnjuje, da se pri vsakem primeru posebej preverja, ali so podani vsi zakonski znaki kaznivih ravnanj. Vsakršna kazniva dejanja se sproti analizirajo in razvrščajo v sklope, kar omogoča pravočasno ukrepanje. Če so na podlagi pridobljenih informacij ugotovljeni znaki kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z vzbujanjem nestrpnosti, se izvedo ustrezni ukrepi tako za preprečitev teh dejanj kot za zaščito žrtev. »Statističnih podatkov ne vodimo na način, ki bi omogočal ločeno prikazovanje vseh oblik domnevno rasistično motiviranega nasilja. Na območju Ljubljane zaznavamo posamične primere in ne organizirane napade, kjer bi bil motiv sovraštvo,« je pojasnila Škoporčeva.

V letu 2024 so po objavi posnetkov na območju centra Ljubljane obravnavali primer kaznivega dejanja Javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po čl. 297 KZ-1, kjer je bila na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zoper dve fizični osebi, pri čemer so se preverjale tudi povezave s skupinami v obliki t.i. »vaških straž«. Zaradi interesa preiskave podrobnosti o tem niso mogli pojasnjevati.

Opozorila glede samoorganiziranja in vaških straž

Policija opozarja, da t.i. »vaške straže« ali druge oblike samoorganiziranja, kjer bi občani sami opravljali naloge policije, predstavljajo varnostno tveganje in lahko pomenijo kaznivo ravnanje. Policija izrecno nasprotuje njihovemu ustanavljanju, njihovo delovanje skrbno spremlja, prilagaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in presoja morebitna odklonska ravnanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih dejanj je kaznivo, zato bo policija vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja ali delovanja posameznikov in skupin spremljala ter presojala zakonitost in odgovornost. Poleg tega se morajo ustanovitelji »vaških straž« zavedati tudi nevarnosti svojega početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo do hudih in neželenih posledic.

Sodelovanje s skupnostjo in poziv državljanom

Policija poudarja pomen tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo, kar prispeva k občutku varnosti pri prebivalcih. V vseh varnostno obremenjenih območjih poleg stalne prisotnosti vzpostavljajo stike s skupnostjo, pridobivajo in vrednotijo informacije ter jih vzajemno posredujejo, skupaj z drugimi deležniki pa obravnavajo aktualno varnostno problematiko in načrtujejo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja.

Policija podpira samozaščitna ravnanja občanov, ki so usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanje samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb) in tesno sodelovanje s policijo.

Ob koncu policija poziva vse morebitne oškodovance, ki so žrtve kakršnihkoli ravnanj z elementi nasilja, enako pa priče teh dogodkov, da jih prijavijo. S toleriranjem in neprijavo tovrstnih dogodkov se storilcem namreč daje občutek, da so taka ravnanja v nekaterih primerih celo dopustna. Prav tako občane pozivajo, da o zaznavi oseb, ki s svojim ravnanjem na določenem območju vzbujajo sum, da bodo izvrševale, izvršujejo ali bodo izvršile kazniva ravnanja – prekrške in kazniva dejanja – nemudoma obvestijo policijo na št. 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimno na št. 080 1200.

