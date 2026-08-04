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OBSEŽNA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

V Ljubljani zasegli skoraj dva kilograma kokaina, orožje in ponarejeno listino: 51-letnik v priporu (FOTO)

Obsežna kriminalistična preiskava Policijske postaje Ljubljana Moste se je začela zaradi prijav nasilništva in groženj, končala pa z zasegom skoraj dveh kilogramov kokaina, več kot kilograma konoplje, vojaške polavtomatske ostrostrelske puške, pištole in streliva.
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
A. G.
 4. 8. 2026 | 13:24
 4. 8. 2026 | 13:24
5:46
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Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so v minulih dneh zaključili obsežno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj z elementi nasilja, kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, orožja ter ponarejanja listin. Preiskava se je začela na podlagi prijave kaznivih dejanj nasilništva in groženj, nato pa se je nadaljevala z operativnim delom policistov Policijske postaje Ljubljana Moste. Policisti so z zbiranjem obvestil, opravljanjem razgovorov ter pridobivanjem drugih dokazov ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj.

Na podlagi vseh zbranih obvestil so podali pobudo za hišno preiskavo na okrožno državno tožilstvo. V nadaljevanju pa je sodišče izdalo odredbo za hišne preiskave. Kriminalistična preiskava je bila skrbno načrtovana in usklajena. Poleg policistov Policijske postaje Ljubljana Moste so pri izvedbi hišnih preiskav sodelovali tudi policisti Policijske postaje Ljubljana Center ter vodnik službenega psa, specializiranega za odkrivanje prepovedanih drog. Hišne preiskave so bile opravljene na dveh naslovih.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Pri hišni preiskavi je bilo najdeno in zaseženo orožje. Policisti so našli vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško, pištolo z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami, več kosov streliva ter druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek. Med zaseženimi predmeti je bila tudi ponarejena javna listina. Pri opravljenih hišnih preiskavah so policisti prav tako odkrili in zasegli skoraj dva kilograma kokaina ter več kot kilogram konoplje. Poleg prepovedanih drog so zasegli tudi pripomočke, ki se uporabljajo pri pripravi in distribuciji drog. Med njimi so vakuumski aparat, precizna digitalna tehtnica in drugi pripomočki za pakiranje ter pripravo prepovedanih drog za nadaljnjo prodajo. Tovrstni predmeti so pomembni dokazi v kazenskem postopku, saj skupaj z drugimi ugotovljenimi okoliščinami kažejo na sum preprodaje prepovedanih drog.

Na podlagi vseh zbranih dokazov je bilo osumljencu, 51-letnem državljanu Slovenije odrejeno pridržanje. Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

Pregled problematike prepovedanih drog v Sloveniji

Problematika prepovedanih drog ostaja eno pomembnejših varnostnih in družbenih vprašanj v Sloveniji, saj vpliva na zdravje ljudi, varnost skupnosti in spodbuja delovanje organiziranih kriminalnih združb. Trg prepovedanih drog se hitro spreminja, ponudba je vse bolj raznolika, dostopnost drog pa se zaradi sodobnih komunikacijskih poti in spletnega trgovanja povečuje tudi med mladimi. Prepovedane droge so prisotne po celotnem območju Slovenije. Najpogosteje obravnavana prepovedana droga ostaja konoplja, sledijo kokain, MDMA, amfetamin, heroin in LSD.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Posebej izstopa večja dostopnost kokaina, ki sledi evropskim trendom povečane proizvodnje in ponudbe. Večji zasegi odražajo tako večjo razpoložljivost droge kot tudi uspešno delo policije in učinkovito sodelovanje z domačimi ter mednarodnimi partnerji pri odkrivanju organiziranih kriminalnih združb in tihotapskih poti.

Dodatno tveganje predstavljajo nove psihoaktivne snovi, predvsem sintetični kanabinoidi, katerih učinki so bistveno močnejši in nepredvidljivejši od konoplje.

Pogosto se pojavljajo v izdelkih, ki spominjajo na živila ali tobačne izdelke, uporabniki pa velikokrat ne vedo, katero snov zaužijejo. Posledice so lahko hude zastrupitve, psihotične motnje ali življenjska ogroženost. Posebno nevarnost predstavljata tudi GHB in GBL, ki se lahko zlorabljata za podtikanje drog v pijačo.

Posebna pozornost je namenjena otrokom in mladostnikom

Policija posebno pozornost namenja zaščiti otrok in mladostnikov. Pri mladoletnikih je najpogosteje zaznana konoplja, pojavljajo pa se tudi druge prepovedane droge in nove psihoaktivne snovi. Posamezni večji zasegi ali odmevni primeri ne pomenijo nujno povečanja uporabe med mladimi, vendar ostaja dejstvo, da so prepovedane droge zaradi spleta in družbenih omrežij vse lažje dostopne.

Ob vsakem sumu uporabe ali posedovanja prepovedane droge policija najprej poskrbi za varnost in zdravje mladoletne osebe, nato pa ugotavlja izvor droge ter preverja morebitno odgovornost oseb, ki so jo mladoletniku prodale, ponudile ali omogočile njeno uporabo. Pri tem tesno sodeluje s starši, šolami, zdravstvenimi ustanovami, centri za socialno delo in drugimi pristojnimi institucijami.

Preprečevanje, odkrivanje in omejevanje problematike prepovedanih drog predstavlja eno izmed prednostnih področij dela slovenske policije. Policija svoje aktivnosti usmerja v odkrivanje organiziranih kriminalnih združb, preprečevanje ulične preprodaje, odkrivanje proizvodnje prepovedanih drog ter krepitev mednarodnega sodelovanja in izmenjave informacij.

Ob tem izvaja preventivne aktivnosti ter sodeluje v nacionalnem sistemu zgodnjega opozarjanja na pojav novih psihoaktivnih snovi.

Policija poudarja, da je učinkovito zmanjševanje problematike prepovedanih drog mogoče le s celovitim pristopom, ki poleg odločnega pregona vključuje tudi preventivo, zgodnje prepoznavanje tveganj in tesno sodelovanje vseh pristojnih institucij ter lokalne skupnosti, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijska uprava Ljubljana.

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