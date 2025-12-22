V Ljubljani zasegli več kot 30 kilogramov kokaina

preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden odvzeli prostost dvema osumljencema, ki so ju prijeli v Ljubljani med primopredajo več kot 30 kilogramov kokaina, je v izjavi za medije pojasnil direktor NPU Darko Muženič. Zoper oba osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Po Muženičevih besedah gre za kokain izredno čiste kakovosti, ki bi bil na trgu vreden 750.000 evrov.

Darko Muženič. Foto: Jure Eržen/delo

Oba osumljenca, državljana Slovenije, ki je bil že obravnavan za istovrstno kaznivo dejanje, in državljana Srbije, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je do deset let zapora.

Preiskovalci NPU po Muženičevih besedah nadaljujejo kriminalistično preiskavo s ciljem izsleditve morebitnih drugih vpletenih oseb. Kokain izvira iz tujine, morebitno povezavo s kriminalnimi združbami pa še ugotavljajo.