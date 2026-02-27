  • Delo d.o.o.
OSEBNA IZPOVED

V Ljubljani zbila kolesarja in zbežala: »Letel sem po zraku«

Nesreča naj bi se zgodila sredi popoldanske prometne konice, poškodovani pa prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi dogodka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Prometna nesreča naj bi se zgodila v Ljubljani. FOTO: Posnetek zaslona

Prometna nesreča naj bi se zgodila v Ljubljani. FOTO: Posnetek zaslona

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Prometna nesreča naj bi se zgodila v Ljubljani. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 27. 2. 2026 | 20:31
 27. 2. 2026 | 20:44
2:39
A+A-

V četrtek popoldne, okoli 15.10, naj bi se v Ljubljani, v času gostega prometa zgodila prometna nesreča. Neznana voznica osebnega avtomobila naj bi le nekaj sto metrov pred semaforjem prehitevala kolesarja, pri tem pa ga stisnila ob drugo vozilo in robnik. Kolesar je izgubil ravnotežje in padel, silovit udarec pa ga je odbil več metrov daleč - vse do dovoza bližnje hiše.

»Vse se je zgodilo v trenutku. Kar naenkrat sem bil stisnjen ob robnik, potem pa sem že letel po zraku,« je zapisal v objavi na Redditu, kjer je delil svojo izkušnjo. Še bolj kot sam padec pa ga je pretresla reakcija voznice. »Ko sem ležal na tleh, mi je skozi okno samo jezno pomahala in odpeljala naprej,« je zapisal.

Prometna nesreča naj bi se zgodila v Ljubljani. FOTO: Posnetek zaslona
Prometna nesreča naj bi se zgodila v Ljubljani. FOTO: Posnetek zaslona

Pobeg s kraja prometne nesreče, v kateri je nekdo poškodovan, ni zgolj prometni prekršek, temveč lahko pomeni tudi kaznivo dejanje. Po slovenski zakonodaji mora udeleženec nesreče s poškodbo nemudoma ustaviti, pomagati poškodovanemu in obvestiti policijo.

Če voznik to dolžnost opusti in kraj zapusti, mu lahko grozi visoka denarna kazen, kazenske točke in tudi odvzem vozniškega dovoljenja. V hujših primerih, ko gre za telesne poškodbe, pa je mogoče govoriti tudi o kazenski odgovornosti zaradi zapustitve poškodovanca ali povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Resne poškodbe 

Poškodbe naj bi bile resne. Kolesar je utrpel pretres možganov, prav tako ima močno odrgnjeno desno stran telesa. »Če bi ustavila in vsaj vprašala, ali sem v redu, ali pa pomagala odnesti kolo, bi bilo drugače. Tako pa sem ostal na tleh - poškodovan in brez besed.« V objavi je za pomoč zaprosil morebitne očividce, ki bi mu pomagali pri iskanju povzročiteljice. Po njegovem opisu naj bi šlo za mlajšo žensko s svetlimi lasmi, ki je vozila novejši moder Audi, najverjetneje model A4 ali A6.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Koristne so lahko tudi na videz nepomembne informacije - opis vozila, del registrske tablice, smer vožnje ali bolj natančen videz voznice. Vsak podatek lahko pomembno prispeva k razjasnitvi dogodka in odgovornosti za nastale posledice.

Primer naj bi bil prijavljen policiji, oškodovanec pa upa, da bo s pomočjo javnosti mogoče razjasniti okoliščine dogodka in izslediti voznico, ki je po trku odpeljala naprej.

prometna nesreča policija kolesarji Ljubljana
