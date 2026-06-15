V hiši psihiatra Ruglja stregle Tjaši po življenju: »To je bil zelo slab nož za nekoga ubit«

NA SODIŠČU

Obtoženi za napad na 54-letnico trdi, da se zaradi epileptičnih napadov usodnega jutra ne spomni, žrtev pa je na sodišču opisala grozljive trenutke boja za življenje.

Gregor Drev iz Dobrne, ki začasno ne živi več v hiši na Zasavski cesti 42 v ljubljanskih Črnučah, ki je bila nekoč v lasti najbolj znanega slovenskega psihiatra Janeza Ruglja, za izgubo spomina, tudi v kritičnih trenutkih 17. oktobra lani, ko naj bi v omenjeni hiši stregel po življenju Tjaši J., krivi epilepsijo. Ljubljanski okrožni sodnici Evi Senica Visočnik je pojasnil, da tako njegova bivša partnerica kot Tjaša J. vesta za »ogromno število primerov mojih epileptičnih napadov, po katerih se nisem spomnil svojih dejanj«. Napad z nožem tistega dne okoli 3.40 spominja na pravo hollywoodsko ...