V Logatcu zagorelo v delavnici za predelavo palet, posredovali gasilci

V soboto, 14. novembra, nekaj pred 10. uro, je zagorelo v industrijskem obratu na območju Logatca. Ogenj je izbruhnil v delavnici za predelavo palet, po doslej zbranih podatkih pa naj bi do požara prišlo zaradi kratkega stika na enem izmed strojev. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali območje ter zbrali prva obvestila. Po doslej znanih podatkih v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda.

Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Kako preprečiti požar zaradi električnih naprav?

Požari v industrijskih obratih lahko povzročijo veliko materialno škodo, zato je pomembno redno preverjanje električnih napeljav, strojev in drugih naprav. Za zmanjšanje nevarnosti požara upoštevajte naslednje preventivne ukrepe: