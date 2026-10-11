V lokalu v centru Ljubljane so ji ukradli torbico, izsledila jih je kar s pomočjo aplikacije

Policisti so bili v soboto zgodaj zjutraj obveščeni o roparski tatvini v enem izmed lokalov v središču Ljubljane. Po doslej zbranih podatkih sta dva osumljenca odtujila torbico in se nato skušala umakniti. Oškodovanka pa je imela v torbici tudi slušalke, ki jih je bilo mogoče locirati s pomočjo aplikacije. Skupaj z drugimi občani je tako uspela izslediti torbico in enega od osumljencev.

Ko so osumljenca našli, se je ta pri zadržanju uprl, vendar so ga občani kljub temu zadržali do prihoda policistov. Drugi osumljenec je medtem pobegnil. Policisti so 25-letniku odredili pridržanje, v postopku pa so mu zasegli tudi ukradene predmete. Policija nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah roparske tatvine in išče drugega osumljenca. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija pohvalila prisotne

Policija se je ob dogodku posebej zahvalila občanom, ki so tatvino opazili, hitro obvestili policiste in nato pomagali zadržati osumljenca. Kot poudarjajo, se je tudi v tem primeru pokazalo, da lahko pozornost ljudi in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi kaznivega dejanja.

Pri takšnih dogodkih sicer velja opozorilo, naj občani pri posredovanju ne ogrožajo lastne varnosti. Če je osumljenec nasilen, oborožen ali nepredvidljiv, je varneje spremljati njegovo smer gibanja, čim prej poklicati 113 in policistom posredovati čim natančnejši opis osebe, vozila ali lokacije.