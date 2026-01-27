V lokalu v Idriji se je fizično spravil nad natakarico

Policisti PP Idrija so v ponedeljek obravnavali kaznivi dejanji nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Moški se je v gostinskem lokalu na območju Idrije fizično spravil nad natakarico, pri tem pa je poškodoval nekaj inventarja v lokalu. Zoper moškega bodo policisti PP Idrija podali kazensko ovadbo.

Policija svetuje, kako se ob takšnih incidentih zaščititi in ukrepati: