V lokalu v Idriji se je fizično spravil nad natakarico

Policisti PP Idrija so v ponedeljek obravnavali kaznivi dejanji nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Moški se je v gostinskem lokalu na območju Idrije fizično spravil nad natakarico, pri tem pa je poškodoval nekaj inventarja v lokalu. Zoper moškega bodo policisti PP Idrija podali kazensko ovadbo.
Policija svetuje, kako se ob takšnih incidentih zaščititi in ukrepati:
Ostanite mirni in varni. V primeru fizičnega napada se umaknite na varno mesto in pokličite policijo.
Ne poskušajte se maščevati ali fizično spopadati. Napadalec je lahko nevaren, policija bo ukrepala.
Zabeležite dokazni material. Fotografije ali video posnetki poškodovanega inventarja in incidenta so lahko pomembni pri preiskavi.
Prijavite incident takoj. Pokličite policijo na 113 ali pristojno lokalno postajo.
Sodelujte s policijo. Policisti bodo zbirali izjave prič in dokumentacijo za kazensko ovadbo.
Podpirajte žrtve. Če ste priča napadu, ponudite žrtvi podporo in jo spomnite, da policija ščiti njeno varnost.